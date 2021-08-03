Андрей Питерс работает в индустрии казино с 2008 года. Был в составе программистов и участвовал в создании известных всем игр от Booongo и NetEnt. Принимал участие в создании софта для онлайн покера, в связи с чем был замечен новостными редакторами игрового сообщества. Начиная с 2015 года начал делиться мнением, писать и вести блог для крупной англоязычной платформы PokerNews. С тех пор он писал и продолжает писать статьи о новостях казино и покерных стратегиях для ряда известных и признанных европейских сайтов казино, а также предоставлял прямые трансляции покерных турниров для World Poker. В мае 2018 года он стал главным редактором BezdepCasino.